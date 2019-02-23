Турнир по дзюдо в Дюссельдорфе: главное - уважение

Второй день турнира Большого шлема по дзюдо в Дюссельдорфе был не менее захватывающим, чем первый. Внимание немецких болельщиков привлёк олимпийский чемпион Шохей Оно и его знаменитый бросок учи-мата, благодаря которому Оно без труда дошёл до финала. В этом матче его ждала встреча с, пожалуй, самым сложным соперником: товарищем по команде Масаши Эбинумой.

Исход этого невероятного поединка двух мастеров дзюдо опеределил своевременно выполненный бросок при падении - сутэми-вадза. Шохей Оно подтвердил, что в этой категории он лучший в Японии и на этом турнире.

Золотую медаль ему вручил Буркхард Хинцше, член городского совета Дюссельдорфа.

Шохей Оно: “Мы с Эбинумой занимались дзюдо в одном додзё в старшей школе, поэтому я не знал, стоит ли мне участвовать в том же турнире, что и он. Во время нашего матча я сосредоточился на том, чтобы его энергия не подавляла мою. Благодаря этому я почувствовал себя более уверенно и сумел его одолеть. Сегодня я победил, но мне всё равно удалось проявить уважение к старшему и более опытному товарищу".

Призёры в категории до 73 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Британка Салли Конвей продемонстрировала прекрасное владение приёмом "рычаг локтя" и техникой борьбы лёжа. Для бронзовой олимпийской медалистки это третий титул турнира Большого шлема и первая победа в Дюссельдорфе.

Золотую награду она получила из рук президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

Салли Конвей: “Я знала, что матч против немецкой спортсменки (Мириам Буткерайт) в Германии будет непростым, ведь все болельщики будут поддерживать её. Но мне удалось справиться с давлением. Сегодня я постаралась сосредоточиться на том, чтобы не дать сопернице схватить меня за верхнюю часть туловища или удержать ногами. Поэтому я задала темп схватке, а затем просто выжидала удобного момента для атаки".

В категории до 63 кг лучшей стала японка Мику Таширо, а серебро досталось россиянке Дарье Давыдовой. Награды в этой категории вручила Андреа Милц, государственный секретарь по делам спорта и некоммерческих организаций.

Мику Таширо и Дарья Давыдова Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Ещё одну медаль сборной Японии принёс Сотаро Фудзивара. Серебро в этой категории заработал россиянин Аслан Лаппинагов.

Призёры в категории до 81 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Муса Могушков не попал в число призёров, но показал, что не только Шохей Оно может выполнять бросок учи-мата зрелищно, и отправил в полёт выступающего за сборную Германии Хамзата Исаева.