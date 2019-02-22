Главное о парламентских выборах в Молдавии

В Молдавии 24 февраля года пройдут парламентские выборы. Euronews объясняет, какие партии борются за места в парламенте, при чем тут Россия и Евросоюз и как предстоящие выборы изменят жизнь молдаван.

Расклад сил

На выборах будет представлено 15 партий. Основная борьба разворачивается между правящей Демократической партией Владимира Плахотнюка, Паритией социалистов Республики Молдова (ПРСМ) Игоря Додона и проевропейским оппозиционным блоком "Сейчас" ("ACUM").

По результатам опросов общественного мнения, Партия социалистов Республики Молдова лидирует в гонке. В 2011—2016 годах партию возглавлял действующий президент Игорь Додон, а в настоящий момент её председателем является бывший премьер-министр Зинаида Гречаный. Во внешней политике партия ориентируется в большей степени на Россию, часто критикуя НАТО и Европейский союз.

Репутация проевропейской Демократической партии Молдовы под руководством бизнесмена Плахотнюка пошатнулась в результате коррупционных скандалов. Считается, что Плахотнюк - один из самых богатых людей страны - контролирует правительство, ключевые государственные институты, генеральную прокуратуру, судебную систему и другие государственные органы. Однако он не пользуется поддержкой народа.

Оппозиционный блок "Сейчас" состоит из партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и Правда", ориентирующихся на установление более тесных связей с Западом. В его главе стоит бывший министр образования Майя Санду и оппозиционер Андрей Нэстасе.

Если социалисты не получат большинство в парламенте, им придётся вступить в коалицию с другими партиями. Ранее Додон сообщил, что ПСРМ и Демпартия не пойдут на сближение в парламенте. Он также заявил, что не будет препятствовать формированию проевропейской коалиции.

Шанс пройти в законодательный орган имеет также партия "Шор" под руководством предпринимателя Илана Шора. Ранее суд Кишинева приговорил его к семи с половиной годам тюремного заключения за по делу о хищении 1 млрд евро из молдавских банков.

Изменение избирательной системы

В молдавском парламенте 101 депутат. В 2017 году в стране изменилась система выборов. Если раньше существовал один общенациональный избирательный округ, то теперь введена смешанная избирательная система: 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, 51 – в отдельных избирательных округах.

Эти перемены вызвали много споров как в Молдавии, так и за её пределами. Парламент и президент выступили как сторонники реформы. Внепарламентская оппозиция подвергла её критике, считая, что она была принята в интересах крупных партий, в первую очередь, Демократической партии Молдовы. Против выступили и некоторые международные организации, в том числе Венецианская комиссия.

Считается, что новая избирательная система даст возможность олигарху Плахотнюку, фактическому лидеру страны, сохранить свою власть. Его демократическая партия в настоящее время насчитывает 42 места в парламенте. Партия получила 19 мест на парламентских выборах 2014 года, а остальные депутаты, как полагают его противники, присоединились к ней позже в результате взяток и шантажа.

Референдум о внесении изменений в деятельность парламента

Одновременно с выборами пройдёт референдум. Гражданам предстоит ответить на вопросы "Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?"

Голосование по этим вопросам не означает, что перемены будут претворены в жизнь, поскольку для этого должно сформироваться конституционное большинство в составе нового парламента и проведены консультации с Венецианской комиссией и другими структурами.

Внешняя политика Молдавии

Молдавия в настоящее время является парламентской республикой, поэтому состав парламента окажет значительное влияние на политику страны и её взаимоотношения с Евросоюзом с одной стороны, и Россией - с другой.

Президент страны и Партия социалистов стремятся пойти на сближение с Москвой. Парламент, где в настоящий момент большинство мест принадлежит проевропейским партиям, ориентируется на западные страны.

За последние два года Конституционный суд Молдавии несколько раз временно отстранял президента от должности, так как Додон отказывался подписывать указы и законы, принятые парламентом, в том числе закон по "борьбе с иностранной пропагандой", направленный на ограничение трансляции телевизионных передач из-за рубежа, в первую очередь из России.

Россию обвиняют во вмешательстве в выборы

22 февраля Демократическая партия Молдавии (ДПМ) заявила о вмешательстве России в выборы. Это обвинение последовало за возбуждением в РФ уголовного дела в отношении Плахотнюка, подозреваемого в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд рублей в 2013-2014 годах.

"Так называемое дело, открытое русскими против председателя ДПМ за два дня до парламентских выборов в Республике Молдова, — это явно грубое вмешательство Российской Федерации с целью повлиять на результаты выборов", — говорится в сообщении партии.

Это не первое уголовное дело, возбуждённое в РФ против молдавского политика. В 2017 году он был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство.

Тем временем, правительство Молдавии также обвиняют в попытке повлиять на избирателей при помощи интернет-троллей и "фейк-ньюз". Ранее на этой неделе Facebook удалил в молдавском сегменте соцсети более 200 профилей. Среди них - неподтвержденный аккаунт Майи Санду и страницы, с которых были опубликованы однотипные комментарии в поддержку Демпартии и правительства. В компании утверждают, что часть профилей была связана с правительством Молдавии.