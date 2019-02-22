Италия оштрафовала авиакомпании Ryanair и Wizz Air

Итальянское антимонопольное ведомство оштрафовало две бюджетные авиакомпании, ирландскую Ryanair и венгерскую Wizz Air.

Им вменяется в вину сбор дополнительной платы за провоз в качестве ручной клади небольших чемоданов. Бесплатно на борт можно было проносить только небольшие сумки. За чемоданы взимали плату в размере от 5 до 15 евро.

В заявлении итальянского Управления по вопросам конкуренции говорится, что провоз ручной клади это неотъемлемое право пассажира и плата за него взиматься не должно. Европейские правила также обязывают перевозчиков добавлять провоз клади в цену билетов, а не взимать за него плату отдельно.