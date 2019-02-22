ФИФА наказала "Челси"

Международная федерация футбола запретила английскому клубу "Челси" регистрировать новых игроков в течении двух ближайших трансферных окон.

Пресс-служба ФИФА сообщает, что "Челси", принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, не сможет регистрировать новых футболистов из-за нарушений при заключении международных сделок и регистрации несовершеннолетних игроков. Всего было обнаружено 29 случаев с нарушением регламента.

Также отмечается, что игроки имеют право переходить из "Челси" в другие клубы. Лондонский клуб оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков (около 530 тысяч евро) и в течение 90 дней должен будет урегулировать ситуацию с участием несовершеннолетних игроков.

"Челси" имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА.

"Челси" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков после 26 игр.