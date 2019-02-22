Народная партия бьёт по своим

Передачу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

«До европейских выборов осталось три месяца, и партии развернули свои кампании. Самая большая парламентская фракция - Европейская народная партия - открыла новый фронт, атаковав своих собственных членов.

Как иначе можно расценить теории мирового заговора, которые распространяет венгерский премьер Виктор Орбан своим плакатом, на котором изображен Жан-Клод Юнкер вместе с Джорджем Соросом?

Напомню, что мы говорим о членах одной политической семьи.

Если послушать Европейскую народную партию, то в связи с приближением выборов, с её ценностями уже согласны не все.

Вполне вероятно, что партия заплатит за это высокую цену. Общеевропейский опрос общественного мнения на минувшей неделе указывает на большие потери для христианских демократов.

Но избирательная кампания — это также шанс для новичков. Мы поговорили с некоторыми из них. Это настоящие европейцы. Судя по названию их партии (Volt), они хотели бы «наэлектризовать» народы, чтобы строить общее будущее.

Я хочу, чтобы последние слова произнесла в передаче 16-летняя климатическая активистка из Швеции Грета Тунберг.

Она устроила политикам взбучку, оставаясь при этом спокойной, сосредоточенной и вежливой - этого нельзя сказать о каждом из государственных деятелей:

«Всё, что останется от наследия наших политиков, - это величайшая халатность в истории человечества. Их будут помнить как худших злодеев всех времён, потому что они предпочли не слушать и не действовать».