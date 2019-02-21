Samsung: новые устройства

Южнокорейская корпорация Samsung ("Самсунг") представила в Сан-Франциско несколько новых устройств, в том числе смартфон Galaxy S10 ("Гэлакси эс-10") в четырех разновидностях, а также Galaxy Fold ("Гэлакси фолд") со складывающимся экраном. В этом году линейке Galaxy исполняется 10 лет.

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В большинстве стран все четыре модели Galaxy S10 будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 855 ("Куалкомм снэпдрэгон 855"), В зависимости от модели устройства получили от двух до пяти камер. Galaxy Fold появится в продаже в конце апреля, в сложенном состоянии гаджет выполняет функции смартфона, а в разложенном — планшета, это устройство оснащено шестью камерами.