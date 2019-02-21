В Бресте найдены останки 600 человек

Более 600 человеческих останков времен Второй мировой войны были обнаружены в центре белорусского Бреста при проведении строительных работ.

Мужчины, женщины и дети с пулевыми отверстиями в черепе, были погребены в 20-метровом рве на глубине около полутора метров.

Неожиданная находка была сделана ещё в конце января, однако работы продолжались около 3-х недель.

Раскопки вели 10 военнослужащих специализированного поискового батальона Минобороны.

Дмитрий Каминский, командир взвода:

"Останки 170 мы уже подняли, но будет больше, будет с каждым днём всё больше и больше. Мы не уедем, пока не соберем последнюю косточку. Мы будем работать, пока не извлечем все останки".

До войны в Бресте проживало около 24000 евреев. После 1942 года остало сь только 19 человек. По словам очевидцев, убийства проводились нацистами в течение месяца.

Ольга Малофеечева, экскурсовод:

"Гетто было создано в 1942 году, на тот момент там проживало около 17 000 человек, при ликвидации большинство были расстреляны в черте нашего города, а некоторые - прямо в домах, в которых они жили. "

В Бресте в послевоенные годы уже не раз находили массовые захоронения времен Второй мировой войны.

В середине 50-х здесь обнаружили останки около 600 человек, а в 70-е ещё почти 300.

После окончания поисковых работ останки узников перезахоронят в согласованном с еврейской общиной месте.