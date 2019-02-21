ОИ-2024: в ритме брейк-данса

Сделать Игры в Париже "зрелищными", "более артистическими" и "урбанистическими" - такой целью задался оргкомитет летней Олимпиады-2024. А для этого он предложил включить в программу соревнований четыре новых вида спорта - сёрфинг, скалолазание, скейтбординг и брейк-данс.

Если по первым трём дисциплинам олимпийские медали разыграют уже в 2020 году в Токио, то у брейк-данса во Франции может состояться олимпийский дебют.

"Чтобы идти в ногу со временем, нужно общаться с молодёжью, предлагать больше уличных видов спорта, дисциплин, ориентированных на окружающую среду, вывести спорт за пределы стадиона. Мы хотим, чтобы эта Олимпиада рассказала о Париже, сделать Игры зрелищными, соединив в них спорт, культуру, искусство. Исходя из этих критериев, мы и выбрали эти четыре дисциплины", - пояснил глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге.

Теперь всё зависит от решения Международного Олимпийского комитета. Он должен вынести вердикт не позднее декабря 2020 года.

В прошлом году брейк-данс был включён в программу летних юношеских Олимпийских Игр в Буэнос-Айресе. Первым в истории обладателем золотой олимпийской медали по этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышёв.