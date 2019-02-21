"Российское дело": Мюллер завершает расследование

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр уже на следующей неделе может заявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы (т.н. "Российское дело"). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Отвечая на связанный с этим вопрос журналистов президент США Дональд Трамп заявил:

"Решение полностью зависит от генерального прокурора. Я считаю его замечательным человеком, который по-настоящему уважает нашу страну и уважает министерство юстиции США".

Мюллер проводит разбирательство уже около двух лет. Планируется, что вскоре после этого Минюст США направит Конгрессу секретный отчет о расследовании. Американские спецслужбы приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.

Расследования на этот счет продолжают вести также ФБР и спецкомитет по разведке Сената. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения.

Москва называет беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.