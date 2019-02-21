Десятки жертв пожара в Дакке

Жертвами пожара, начавшегося в четырехэтажном жилом доме в столице Бангладеш Дакке стали свыше 80 человек, по меньшей мере 50 пострадавших были госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое. Огонь разгорелся в помещении, где находился склад химикатов, и затем распространился на еще четыре сооружения.

Причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Обстоятельства трагедии выясняются, для этой цели сформирована специальная комиссия. Пожарным удалось взять ситуацию под контроль только через десять часов. Местные СМИ сообщают, что спасатели столкнулись с проблемой доступа к запасам воды и им пришлось воспользоваться системой водоснабжения расположенной поблизости мечети.

REUTERS/Mohammad Ponir Hossain