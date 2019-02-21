Борцы за климат. ЕСПЧ и плотина. Из Лондона в Амстердам

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Европейское движение против изменений климата обретает лидеров. 16-летняя Грета Тунберг из Швеции участвовала в брюссельском марше. К ней присоединилась Ануна де Вевер, которая пытается возглавить бельгийских борцов против глобального потепления и бездействия политиков.

"Брексит" - это вам не страховой случай

Европейское агентство лекарственных средств собирается переехать в Амстердам, когда Великобритания выйдет из ЕС. Ему не удалось расторгнуть договор об аренде здания для своей штаб-квартиры в Лондоне и сэкономить при этом 580 млн евро.

Агентство ссылалось на то, что «брексит» - это непредвиденное событие, однако проиграло дело в лондонском суде.

ЕСПЧ не заступился за Хасанкейф

Европейский суд по правам человека отклонил петицию с призывом спасти Хасанкейф. Этому городу с историей в 12 тысяч лет на юго-востоке Турции угрожает затоплением гидроэлектростанция. Большинство судей в Страсбурге не нашли правовых оснований для защиты Хасанкейфа как объекта культурного наследия, от административных решений.

Плотина Илису также может создать нехватку воды вниз по течению реки Тигр в Ираке.

Памяти убитого в Словакии журналиста

Депутаты Европарламента и простые граждане почтили память застреленного год назад в Словакии Яна Куцяка. 27-летний журналист в своей последней статье написал: "Щупальца итальянской мафии дотянулись до словацкой политики". Его расследование привело в итоге к отставке правительства. На церемонии в Брюсселе отметили вклад Куцяка в международную борьбу с коррупцией.