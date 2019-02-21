Gucci: образы и маски

Итальянский дизайнер Алессандро Микеле представил в Милане свою последнюю коллекцию для дома моды Gucci. Главная метафора показа — маска. Гости шоу получили приглашение в виде маски гермафродита. По словам модельера, одежда — наша маска, она одновременно скрывает и показывает нас.

Новая коллекция Алессандро Микеле — это пристальный взгляд на женский и мужской костюм, это блузки с принтами и кружевными вставками, короткие яркие платья, цветные вязаные вещи.

Женщины в образе Gucci носят галстуки, а мужчины — свободные костюмы в полоску и широкие брюки с высокой талией.