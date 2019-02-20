Европейцы страдают от холода в своём жилье

26 миллионов европейцев не могут поддерживать достаточный уровень тепла в своем жилье в зимнее время, об этом говорит исследование в области дефицита энергоресурсов OpenExp.

Причина - низкие доходы, плохие жилищные условия, такие как сырость или плохая теплоизоляция.

Особенно остро проблема с недостатком тепла наблюдается в юго-восточных европейских странах.

Согласно исследованию, больше всего от холода в своих домах и квартирах страдает Болгария, затем идут Венгрия, Словакия и Латвия.

Меньше всего проблема с недостатком энергоресурсов наблюдается в скандинавских странах: Швеции, Финляндии и Дании.

Германия и Франция делят 9-е и 10-е места.

В исследовании говорится также и о том, что далеко не все европейцы могут поддерживать прохладную температуру в своём жилье во время сильной жары в летнее время.

Самые низкие оценки по этому показателю у Португалии, Италии и Испании.