Ван Гог в мультимедийном оформлении

В Париже в пятницу открывается цифровая выставка работ Ван Гога. Посетителям предлагают взглянуть на картины художника, обработанные средствами трёхмерной графики и дополненной реальности. В мультимедийной репродукции «Звёздной ночи над Роной», например, создаётся иллюзия отражения света от воды.

Картины проецируются в движении на стены и на пол, чтобы усилить эффект присутствия. Специально для выставки создали звуковое оформление, которое должно органично сочетаться с представленными работами.

Выставка Ван Гога в «Мастерской Люмьер» будет работать до конца года.