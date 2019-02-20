Куда пропала дочь северокорейского посла?

17-летняя дочь северокорейского дипломата Чо Сон Гиля, исполнявшего обязанности посла в Италии и попросившего убежище политическое убежище, могла быть силой возвращена на родину. С таким предположением выступил проживающий в Сеуле Тхэ Ён Хо, бывший высокопоставленный северокорейский дипломат, убежавший на юг в 2016 г.

По его словам, девушка, которая предположительно посещала школу в Риме, была вывезена в ноябре в Северную Корею до того, как она смогла присоединиться к своим родителям, которые в это время пропали без вести. Позже стало известно, что они запросили политическое убежище.

Тхэ Ён Хо, призывавший ранее Чо Сон Гиля и его жену переехать в Сеул, теперь считает, что ему стоит повременить. По его словам, в КНДР бегство на Юг рассматривается как более тяжкое преступление, чем переезд в третью страну.

Инцидент может омрачить переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, которые должны пройти 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.