Десятки бельгийцев и британцев получают пенсии от Гитлера

Десятки пенсионеров в Бельгии и Великобритании получают секретные платежи из Германии за сотрудничество с нацистским правительством во время Второй мировой войны. Об этом свидетельствует документ, предоставленный бельгийскому парламенту.

Речь идет о 27 бельгийцах. Сколько граждан Великобритании получают подобные выплаты в документе не сообщается. Национальные власти не могут определить их личности, Они известны только немецким послам. Это означает, что платежи не облагаются налогом.

Эти пособия предоставляются тем, кто дал присягу на верность Гитлеру и поступил на службу в СС во время немецкой оккупации Бельгии. Впоследствии бельгийские суды признали многих из них виновными в сотрудничестве с нацистами. В Великобритании бывшие члены СС также получают пенсии напрямую из Германии, и эти платежи не облагаются налогом.

Согласно информации бельгийского канала RTBF, величина пенсий варьируются от 435 до 1275 евро в месяц. При этом Германия выплачивает по 50 евро людям, которые были депортированы или подвергнуты принудительному труду во время войны.

Группа бельгийских политиков призвала парламент потребовать от правительства выяснить этот вопрос и обратиться за объяснениями к Берлину. Парламент единогласно поддержал это предложение. Парламентарии также призвали правительство «восстановить справедливость, в соответствии с историческими и моральными обязательствами, взятыми на себя европейскими странами, включая Бельгию и Германию».

Авторы документа отмечают, что постановление о пенсиях - единственный указ Гитлера, который не был отменен по результатам Потсдамской конференции 1945 года.