Honda уходит из ЕС

Слухи подтвердились, опасения сбылись. Японский автоконцерн Honda покидает Евросоюз. Во вторник в руководстве компании заявили: единственный завод, находящийся в британском Суиндоне, будет закрыт.

Своё разочарование этим решением уже выразила премьер Тереза Мэй. Власти обещают сделать всё возможное для того, чтобы минимизировать ущерб для автопромышленности страны.

"Это удар для британской экономики. В ближайшее время в Суиндоне на первом же совещании рабочей группы, состоящей в том числе из представителей профсоюзов, мы обсудим все возможные меры для того, чтобы у сотрудников Honda появились перспективы, а их ценные навыки и опыт были применены", - сообщил Грег Кларк, британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

На пресс-конференции генеральный директор Honda сказал, что решение было обусловлено не "брекситом", а изменениями на мировом рынке в целом.

"Как известно, для производства полноприводных автомобилей наступил поворотный момент. В таких условиях, чтобы автоконцерн Honda удержался на плаву, нужно оперативно предоставлять нашу продукцию для удовлетворения потребностей наших клиентов", - пояснил Такахиро Хатиго.

После выхода Соединённого Королевства из сообщества сроки прохождения товаров через границу могут существенно увеличиться. Многие полагают, что в этом кроется причина решения, которое приведёт к потере 3,5 тысяч рабочих мест.

"Для нас это кошмар, конец света. У многих семьи, дети. Так что мы поражены до глубины души, уничтожены", - говорит работник предприятия.

Завод в Суиндоне начал свою работу 30 лет назад. Ежегодно он выпускает 160 тысяч автомобилей. Предприятие будет закрыто в 2021 году.