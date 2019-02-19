Airbnb завоёвывает Афины

Когда-то тихий, Кукаки - центральный район Афин, превратился в туристический центр, но не все рады такому соседству.

Всплеск краткосрочного арендного жилья заставляет местных жителей беспокоиться.

Владельцы недвижимости всё чаще выселяют постоянных арендаторов, чтобы сдавать на более выгодных условиях туристам.

Стелла Пападопулу работает в местной парикмахерской:

"Я знаю владельцев, которые попросили квартиросъемщиков переехать, чтобы сдавать свои квартиры через Airbnb. Они сказали, что им нужна квартира для личного пользования, но это неправда. Семьям с маленькими детьми пришлось даже покинуть этот район, чтобы снять жилье - здесь они не смогли найти ничего подходящего".

Вагеллис Сидерис - инструктор в автошколе. Этот грек с беспокойством думает о будущем:

"Если сюда приезжают студенты, потому что рядом есть университет, за небольшую трехкомнатную квартиру владельцы просят 1000 евро в месяц. Кто может себе это позволить? Через несколько лет нам, мелким предпринимателям, не с кем будет работать".

Более 70 000 объектов недвижимости в Греции доступны для аренды через платформы вроде AirBnb, об этом говорит исследование Grant Thornton. Грант Торнтон

Сектор краткосрочной аренды растёт ежегодно на 25% и приносит владельцам почти 2 миллиарда евро, что составляет 10% от всего дохода в туристической сфере.

Гиоргос Алламанис, журналист:

"Здесь доходами не делятся. Это золотая жила, которая превращается в альтернативную форму экономики. Очевидно, что речь идет о больших деньгах, и ущерб бюджету уже нанесен. Долгосрочный съём становится проблемой в Афинах, похожей на ту, что в Барселоне, Париже или Лондоне".

В прошлом году арендная плата в Афинах выросла более чем на 9%. Рост цен на жильё бьёт, в основном, по небогатым местным жителям.

Панагиотис Пронтзас, глава Grant Thornton:

"Есть категории людей, которые действительно нуждаются в долгосрочной аренде: малообеспеченные семьи, матери-одиночки, люди, которые не могут себе позволить купить жильё".

Когда-то малопривлекательный рынок недвижимости в Афинах в последние годы находится на подъеме - цены на жилье за прошлый год в греческой столице выросли почти на 4%.