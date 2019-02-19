Дональд Туск чествует "Героев Небесной сотни"

Председатель Совета Евросоюза Дональд Туск почтил память украинцев, погибших на Евромайдане в ходе акций в поддержку Соглашения об ассоциации с ЕС 5 лет назад.

На переговорах с ним в Киеве президент Пётр Порошенко поблагодарил Евросоюз за принятое в понедельник решение ввести санкции против России в связи с её действиями в Азовском и Черном морях.

25 ноября российские пограничники захватили три украинских военных корабля. Их экипажи обвиняются в незаконном пересечении границы.

Киев считает это актом агрессии, а моряков называет военнопленными.