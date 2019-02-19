Беженцы в Греции в "негуманных" условиях

Комитет по предупреждению пыток Совета Европы назвал условия в лагерях для беженцев в Греции «бесчеловечными и унижающими достоинство». Особую озабоченность вызвал созданный при поддержке ЕС центр приема и идентификации нелегальных мигрантов Филакио, неподалёку от границы с Турцией.

В составлении опубликованного во вторник доклада участвовал председатель Комитета, юрист из Украины Николай Гнатовский:

«Комитет по предупреждению пыток, к сожалению, вновь обнаружил абсолютно неприемлимые условия, - сказал Гнатовский. - Там приходится чуть более квадратного метра на человека. В невероятной тесноте ютятся семьи, дети, женщины, в том числе, беременные, вместе с мужчинами, которые не связаны с ними родственными отношениями. Содержание людей в таких ужасных условиях в течение нескольких недель или даже месяцев является постоянным нарушением запрета на плохое обращение".

Греческий министр по вопросам миграции Димитрис Вицас в интервью Euronews в Брюсселе утверждал, что доклад начал составлять давно, и описанная в нём ситуация уже не сответствует действительности. По его словам, Греции по-прежнему разбирается с мигрантами и беженцами самостоятельно:

«Филакио всё ещё находится не в лучшем состоянии, но подписаны контракты на его благоустройство. Сейчас ведется работа над тем, чтобы до 250 человек находились в лагере в достойных условиях, - сказал Вицас. - Всё это Греция делает без существенной помощи извне. Приток мигрантов и беженцев в нашу страну никак не регулируется".