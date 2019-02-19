Беженцам тесно в Греции. Туск в Киеве. Лимит на выхлоп

Содержание обзора "Вкратце из Брюсселя":

Комитет по предупреждению пыток Совета Европы назвал условия в лагерях для беженцев в Греции «бесчеловечными и унижающими достоинство». Греческий министр сказал, что центр приема нелегалов Филакио благоустраивается.

Дональд Туск чествует "Героев Небесной сотни"

Председатель Евросовета Дональд Туск почтил память украинцев, погибших в ходе акций в поддержку Соглашения об ассоциации с ЕС 5 лет назад.

На переговорах с ним в Киеве президент Пётр Порошенко поблагодарил Евросоюз за принятое накануне решение ввести санкции против России в связи с её действиями в Азовском и Черном морях.

Гражданский надзор за союзными фондами

«Остановить мошенничество и разбазаривание фондов Евросоюза» призвана новая гражданская инициатива. На пресс-конференции в Брюсселе отмечалось, что такие злоупотребления ослабляют демократию, подрывают экономическую конкуренцию и создают олигархические системы.

Лимит на выбросы для грузовиков

В Евросоюзе принято решение сократить выбросы углекислого газа новыми автобусами и грузовиками на 30 процентов к 2030 году по сравнении с 2019. Компромисс было достигнут на переговорах представителей Европарламента и стран-членов к утру вторника.

Пока в ЕС нет ограничений на выхлоп тяжелых машин, на долю которых приходится четверть загрязнения воздуха транспортом.