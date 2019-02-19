На Берлинале вручили награды

На 69-м Берлинском кинофестивале названы имена победителей. Председателем жюри была в этом году французская актриса Жюльет Бинош. Британской актрисе Шарлотте Рэмплинг вручили почётную награду – «Золотого медведя». Премию «Камера фестиваля» получила французский режиссёр Аньес Варда, которой сейчас 90 лет.

Главная награда присуждена картине «Синонимы» израильского режиссёра Надава Лапида. Помимо «Золотого медведя» этот фильм также получил награду Международной федерации кинопрессы. Фильм, основанный на собственном жизненном опыте режиссёра, рассказывает историю бывшего израильского солдата, который отвергнув свою национальную принадлежность, переезжает в Париж, но там у него возникают трудности с французской культурой.

– В конечном счёте, единственное, что меня интересует, – говорит Надав Лапид, – это истинность момента. Искать, копаться в моменте и проникнуть как можно глубже, и именно так мы работали.

Гран-при жюри получил французский режиссёр Франсуа Озон за ленту «По воле божьей». Фильм посвящён жителям французского Лиона, решившимся рассказать о сексуальном насилии, которому подверглись в детском возрасте со стороны католического священника. Картина основана на реальных событиях.

– Было сложно, – говорит Франсуа Озон, – и, признаюсь, что в другой раз дважды подумаю, прежде, чем браться за что-то подобное. Мы встретили большое сопротивление, очень жёсткую реакцию, многие хотели, чтобы этот фильм не был снят, не был показан. Постоянно шла борьба, никак не связанная с теми, кто в самом деле пострадал... За эту награду благодарю тех, кто вдохновил меня на съёмки.

«Серебряных медведей» за лучшие женскую и мужскую роли получили китаянка Юн Мэй и её соотечественник Ван Цзинцунь за роли в фильме «Прощай, мой сын». В картине повествуется о жизни супружеской пары, много лет горюющей о потере единственного сына, который погиб ещё ребёнком.

«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек из Германии за фильм «Я была дома, но…» Главная героиня фильма – вдова. Её 13-летний сын вдруг исчезает на неделю, а потом возвращается домой, не сказав ни слова. И героиня должна понять, что ей, одинокой матери, становится всё труднее признать, что сын хочет жить своей жизнью.

Этой церемонией завершилась также карьера директора фестиваля Дитера Косслика.

Корреспондент Euronews Вольфганг Шпиндлер передаёт из Берлина:

– Дитер Косслик 18 лет был директором Берлинского кинофестиваля. За эти годы он сумел укрепить его политическую направленность, привлечь международных звёзд и оказать поддержку женщинам-режиссёрам. Каждый год здесь продавалось 350 000 билетов – Косслик сделал Берлинале самым доступным массовому зрителю – отличная работа, Дитер Косслик!