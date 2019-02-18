Контактная группа ЕС по Венесуэле продолжит работу

Ситуация с выдворением делегации евродепутатов из Венесуэлы не помешает дальнейшей работе контактной группы и не приведет к ее прекращению, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Ранее европарламентарий от Испании Эстебан Гонсалес Понс сообщил, что прибывшую с ним в Венесуэлу по приглашению Нацассамблеи делегацию выдворяют из страны по приказу президента Николаса Мадуро.

Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс: "Борьба венесуэльского народа продолжается. Тиран закрывает двери, закрывает окна и выключает свет, чтобы мы ничего не видели. Когда диктатор выключает свет, закрывает двери и опускает шторы, всегда что-то происходит, идет переход от слов к делу".

Глава делегации евродепутатов также потребовал от ЕС выйти из контактной группы по урегулированию в этой стране и ввести санкции в отношении главы МИДа. По замыслу Брюсселя, эта группа призвана создать условия для политического и мирного процесса, позволяющего венесуэльцам самим определять свое будущее путем проведения прозрачных выборов.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини: "Мы обсудили этот случай и выразили общее сожаление, но мы не обсуждали возможность того, что Европейский Союз прервет работу международной контактной группы. Напротив, все государства-члены подтвердили, насколько важен этот инструмент. Он в настоящее время, вероятно, единственный, который мы можем использовать, чтобы одновременно контактировать с соответствующими заинтересованными сторонами и четко определять цель по выходу из кризиса, которая заключается в обеспечении мирного процесса и проведении демократических досрочных выборов".

Делегация, состоящая из шести человек должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран.

Испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель: "Это не миссия Европарламента. Это личная инициатива некоторых членов Европарламента. Конечно, мы осуждаем тот факт, что власти Венесуэлы их не пустили. Мы сделали все возможное, чтобы они попали туда. Но, я думаю, не стоит настаивать, чтобы вследствие этого Испания вышла из контактной группы".

В Каракасе подчеркнули, что заранее предупреждали евродепутатов о невозможности въезда в страну, и заверили, что не позволят крайне правым европейским силам нарушать мир и стабильность в Венесуэле "грубыми интервенционистскими действиями".