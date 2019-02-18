В гостях у "городов-близнецов"

Французская исполнительница и автор песен Летисия Шериф путешествует по США, изучая музыку, культуру и историю американских городов. Первой остановкой стал Миннеаполис, город с богатой музыкальной историей, который она мечтала увидеть своими глазами.

Миннеаполис, Миннесота

Миннеаполис славится своим гостеприимством, его еще называют "Миннесота-Ницца". И действительно, местные жители не преминули предложить Летисии свою помощь, дать туристические советы или поделиться тайнами своего города. В черте Миннеаполиса расположено 24 озера, что и обусловило его второе название "Город озёр".

Летисию впечатлили прогулки по красивым паркам, посещение потрясающего Сада скульптур Миннеаполиса и поездка на велосипеде вниз по реке Миссисипи. Озера в этом регионе и окружающая сельская местность делают Миннеаполис отличным местом для летнего отдыха. Однако город примечателен необычно резкими для Америки перепадами температур - летом тут бывает очень жарко, а зимой, наоборот, холодно.

Как следствие, в Миннеаполисе сложилось необыкновенное решение для этой проблемы - Minneapolis Skyway. Это система отапливаемых пешеходных переходов, которая расположена на уровне второго этажа и охватывает сложной сетью практически весь центральный Миннеаполис. Таким образом вам не понадобится постоянно выходить из теплых зданий на холод, чтобы попасть в другое место. А для тех, кто не боится холодов, предлагаются ослепительные зимние пейзажи, подледная рыбалка и хоккей на пруду.

Paisley Park - святилище музыкальной легенды Принса

Paisley Park - дом-студия звукозаписи культового американского музыканта Принса, который родился и вырос в Миннеаполисе. Город стал началом его невероятного музыкального путешествия, и, несмотря на то, что он достиг мировой известности, он всегда оставался верен своим корням в Миннесоте. Paisley Park был больше, чем его дом, он открыл свои двери для концертов живой музыки. Здесь записывали свои композиции многие другие музыканты. Принс всегда хотел, чтобы он был открыт для публики. В необычном поместье - теперь музей.

"Paisley Park - это могила, музей, сокровище, - говорит Летисия. - Я смогла увидеть много вещей: его мотоциклы, его гитары, костюмы, его концертную площадку, гигантский зал, где он занимался своими фильмами... Это действительно священное место".

Не пропустите: наиболее интересные места в Миннеаполисе, рекомендованные Летисией:

1. В дополнение к невероятному Paisley Park есть несколько других достопримечательностей, связанных с творчеством Принса, которые не должны пропустить его поклонники. Одно из таких мест - историческое концертное заведение First Avenue. На его сцене с 1970 года выступало немало мировых музыкантов. И наибольшую известность клуб получил после съемок в нем фильма Принса "Пурпурный дождь".

2. В ресторанах и кафе Миннеаполиса предлагаются прекрасные блюда. Летисия попробовала, по ее словам, самые вкусны блины в своей жизни в закусочной "Микки Дайнер". Восхитительная, традиционная американская еда подается там с 1939 года, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. "Владельцы Эрик и Мэри рассказали мне свою историю, как если бы они были моими дядей и тетей. Я была тронута их душевностью, любовью к своему делу и добротой", - говорит Летисия.

3.Minnehaha Park - один из старейших и самых популярных парков штата Миннесота. Он находится в черте города, но переносит вас в другое место с его впечатляющим 16-метровым водопадом, поразительными известняковыми утесами и потрясающими видами на реку. От пеших прогулок и аренды лодок летом до катания на санях и подледной рыбалки зимой... Этот парк настоящее сокровище в центре города.

4. Если вы любите делать покупки, вам обязательно понравится шоппинг в Миннесоте. Поклонников известных брендов ожидает настоящий рай в крупнейшем торговом центре Mall of America. Он находится в пригороде Блумингтон (Bloomington), недалеко от международного аэропорта Миннеаполис/Сент-Пол. Торговый комплекс лишь немногим уступает по площади расположенному в Пенсильвании торговому центру King of Prussia Mall, однако заметно опережает последний по количеству магазинов.

Наши саундтреки Миннеаполиса:

• “Paisley Park” (1984), Prince

• Bob Dylan, “Like a Rolling Stone”1965

• Big Tiny Little, “Twelfth Street Rag” (1959)

• Stone Temple Pilots, “Lounge Fly” (1994)

• Soul Asylum, “Runaway Train” (1993)

• Minnesota Orchestra, under Osmo Vänskä, Beethoven’s Ninth Symphony

• U2, October, 1981