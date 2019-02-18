США и ЕС: споры из-за автомобилей

Президент США Дональд Трамп пообещал главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, что Соединенные Штаты не будут повышать пошлины на импорт автомобилей из Европы. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что любые шаги американских властей, которые могут нанести ущерб автопромышленности ЕС, вынудят Брюссель предпринять ответные меры. Заявление было сделано на фоне возникших опасений, что США могут ввести новые пошлины на импорт европейских автомобилей.

"Господин Юнкер доверяет президенту Трампу. И Евросоюз останется верен своему слову, пока США выполняют свои обещания", - заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

В прошлом году ЕС и США подписали соглашение, в соответствии с которым стороны обязались не вводить новые таможенные пошлины. Но в воскресенье Министерство торговли США отправило в Белый дом отчет, в котором говорится, что ввоз импортных автомобилей может угрожать безопасности США.

"В Америке звучат разные голоса. Свой голос есть и у Конгресса. У президента есть ограничения, обусловленные сроком полномочий, у Конгресса таких ограничений нет. Так что мы будем поддерживать отношения, которые основаны на твердой двусторонней вере в трансатлантический альянс и в ЕС как члена НАТО", - убежден сенатор Боб Менендес.

Ранее немецкие власти заявили, что ввоз европейских автомобилей в США не может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов, а значит, подобные объяснения не могут служить оправданием для введения дополнительных сборов на ввоз машин.