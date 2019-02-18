Успехи россиян на ЧЕ по сноукайтингу

Чемпионат Европы, он же - первый этап Кубка мира по сноукайтингу в Италии получился довольно удачным для российских спортсменов. Соревнования проходили на замерзшем озере Решензее в итальянских Альпах неподалеку от австрийской и швейцарской границ. Оно находится на высоте 1500 метров. Участники соревновались в трёх дисциплинах: марафон (ЛонгДистанс), фристайл и курс-рейс. В общей сложности на старт вышли более 70 спортсменов.

В лыжных состязаниях по сноукайтингу победил спортсмен из Германии Флориан Грубер. Второе и третье место заняли россияне Никита Коданев и Павел Колабин. У женщин в этой дисциплине победа досталась немецкой спортсменке Яне Шадер.

Среди сноубордистов лучшей стала 17-летняя россиянка Валерия Гаращенко. Второе и третье места у Кристины Корси из Италии и Мариски Вильденберг из Франции.

Брат Валерии Артем занял первое место во фристайле. Он обошел южно-тирольских спортсменов Флавио Маркса и Фабиана Оберхофера.