Клопп - "Бавария": ничего личного

Сегодня будут сыграны еще два матча одной восьмой финала футбольной Лиги чемпионов. Английский "Ливерпуль" на своем поле встретится с немецкой "Баварией". Нынешний наставник "красных" Юрген Клопп провел много лет в Бундеслиге в ожесточенных сражениях с баварцами под флагами "Майнца" и дортмундской "Боруссии", но заверяет, что в сегодняшнем противостоянии не будет ничего личного.

Юрген Клопп, тренер "Ливерпуля": "С ними всегда тяжело, и мы должны быть к этому готовы. Надеюсь, мы в форме. Но мы должны сосредоточиться на игре на 100%, иначе у нас не будет шансов, это абсолютно точно".

После 6 подряд чемпионских титулов в первенстве Германии сейчас "Бавария" идет лишь на 2 месте. Перед матчем на "Энфилде" Нико Ковач испытывал определенные кадровые проблемы - по разным причинам на поле не выйдут полузащитник Арьен Роббен, нападающий Томас Мюллер и защитник Жером Боатенг. Зато набирает форму форвард Кингсли Коман - в пятницу он забил два гола в победном для "Баварии" матче с "Аугсбургом".