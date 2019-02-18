Бразилия: стычки футбольных фанатов с полицией

Свист резиновых путь, грохот светошумовых гранат, толпы в панике бегущих людей... В поле боя превратилась территория возле стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро.

Воскресный Финал Кубка Гуанабара, в котором играли "Флуминенсе" и "Васко да Гама" был омрачён столкновениями фанатов с полицией. По меньшей мере 29 человек пострадали.

Накануне матча между столичными клубами разгорелся спор. Стороны никак не могли договориться о том, болельщики какой из команд займут места в южном секторе. В итоге бразильский суд распорядился провести игру в закрытом режиме, несмотря на то, что на неё уже было продано 30 тысяч билетов.

Беспорядки начались со стартовым свистком. Полицейские пытались оттеснить фанатов от входа на стадион. Через полчаса после начала матча решение суда было отменено, и зрители смогли попасть на трибуны.

В итоге "Васко" обыграл "Флуминенсе" со счётом 1:0.