В Германии поставлен "смурфорекорд"

"Смурфорекорд" поставлен. В немецкой коммуне Лаухринген в земле Баден-Вюртемберг на границе со Швейцарией прошел самый большой в мире фестиваль смурфиков.
Город с населением 8 тысяч жителей уже пытался поставить рекорд Гиннесса три года назад, тогда для этого не хватило участников. В этом же набрать нужное количество синих человечком удалось.
"Немецкое отделение книги рекордов Гиннеса подтверждает официальное количество переодетых в смурфиков участников - их 2762. В принципе их тут было больше, но 88 из них дисквалифицированы из-за отсутствия элемента костюма", – заявила представитель института рекордов Гиннесса Лаура Кюхенбекер.
Правила для установления рекорда были довольно строгими. Обязательными условиями была окраска всех видимых частей тела в синий цвет, наличие костюма, и самое важное, фригийский колпак - отличительная черта мультяшного персонажа.
Прежнее мировое достижение поставили студенты из Уэльса. В 2009 году переодетых в смурфиков оказалось 2510. И вот, спустя 10 лет, рекорд побит.