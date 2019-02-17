В Германии поставлен "смурфорекорд"

"Смурфорекорд" поставлен. В немецкой коммуне Лаухринген в земле Баден-Вюртемберг на границе со Швейцарией прошел самый большой в мире фестиваль смурфиков.

Город с населением 8 тысяч жителей уже пытался поставить рекорд Гиннесса три года назад, тогда для этого не хватило участников. В этом же набрать нужное количество синих человечком удалось.

... New Gallery 2019/2/17 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2075 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2277 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2203 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2151 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2267 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2293 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2390 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2269 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2309 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2158 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2873 height 3451

"Немецкое отделение книги рекордов Гиннеса подтверждает официальное количество переодетых в смурфиков участников - их 2762. В принципе их тут было больше, но 88 из них дисквалифицированы из-за отсутствия элемента костюма", – заявила представитель института рекордов Гиннесса Лаура Кюхенбекер.

Правила для установления рекорда были довольно строгими. Обязательными условиями была окраска всех видимых частей тела в синий цвет, наличие костюма, и самое важное, фригийский колпак - отличительная черта мультяшного персонажа.

Прежнее мировое достижение поставили студенты из Уэльса. В 2009 году переодетых в смурфиков оказалось 2510. И вот, спустя 10 лет, рекорд побит.