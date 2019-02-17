Право называться "македонским"

Македония - самый старый винодельческий регион Греции, и местных производителей древнего напитка беспокоит судьба их продукции после подписания соглашения со Скопье.

Бывшая югославская республика Македония переименована в Северную Македонию. Но будет ли она скрупулёзно указывать это в маркировке своих вин?

Йоргос Фунтулис, председатель Ассоциации производителей вина Северной Греции, говорит:

"Наш регион, где находится и Науса с её знаменитым виноградом Ксиномавро, производит 48 наименований известных во всем мире вин с высочайшими вкусовыми качествами, с защищённым географическим указанием "македонские". Как будут называть свою продукцию наши соседи? Мы опасаемся путаницы".

Кроме вин, на севере Греции производят македонскую халву, македонские овощи и македонскую молочную продукцию. Соседняя страна использует для маркировки то же наименование.

"Мы предлагаем, чтобы наши соседи из Северной Македонии называли свою продукцию "северомакедонской", дабы избежать путаницы. И тогда экономика в регионе сможет развиваться мирно и спокойно", - говорит Симеон Диамантис, член совета управления Союзом экспортёров Северной Греции.

Греческие производители сетуют на то, что пункт о наименовании продукции не был прописан в соглашении между Афинами и Скопье. Он требуют. чтобы власти двух стран решили этот вопрос как можно скорее.