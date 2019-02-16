Иллинойс: мужчина открыл огонь, узнав о своем увольнении

По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в американском городе Аврора в штате Иллинойс. Огонь был открыт в здании компании Henry Pratt, которая производит трубопроводную арматуру. Преступник использовал пистолет с лазерным прицелом.

"То, что массовые убийства стали привычным делом для нашей страны, - это позор. Как общество, мы не должны позволить, чтобы подобные события превращались в обычные явления", - говорит мэр города Ричард Ирвин.

Соболезнования пострадавшим и семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп. "Америка с вами", - написал он в своем Twitter.

Нападавший был ликвидирован полицией. Его личность уже установлена. Преступником оказался 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин. По данным местных СМИ, мужчина, проработавший на этом предприятии 15 лет, открыл огонь после того, как узнал о своем увольнении.