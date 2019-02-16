Оппозиционеры штурмовали резиденцию премьера

В Албании манифестанты штурмовали резиденцию премьер-министра страны. Участники акции протеста, организованной по призыву оппозиционной правоцентристской партии, намеревались проникнуть внутрь здания. Они пытались выбить двери и кидали камни в окна. Полиция отвечала слезоточивым газом и, несмотря на определённый урон, нанесённый комплексу, манифестантов удалось оттеснить. Сообщается по меньшей мере о восьми пострадавших с обеих сторон.

Оппозиция обвиняет правительство страны в коррупции.

Люльзим Баша, лидер демократической партии:

«Правительство и страну захвачены преступными и частными интересами, что привело к разрушению экономики, безработице и экономическому кризису. Из-за этого сотни тысяч албанцев потеряли работу, многие из них нелегально мигрировали в страны ЕС и в США».

Оппозиция призывает всех своих сторонников выходить на улицы, власти страны взвывают к порядку.

Политическая ситуация обострилась несколько дней назад. В четверг споры в парламенте закончились потасовкой: оппозиционный депутат облил премьер-министра чернилами.