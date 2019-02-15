Что будет с Долиной павших после эксгумации тела Франко?

Фаусто Каналеса смог заполучить останки своего отца после начала поисков почти два десятилетия назад. Ему удалось найти братскую могилу, куда были сброшены тела семи человек после их убийства в 1936 году. Находка только подтвердила те зацепки, которые были у Фаусто, будучи подростком.

"Впервые я услышал, что останки были привезены в "Долину Павших" в 1959 году. Я заканчивал учебу в Мадриде и моему брату об этом рассказал человек, близкий к местным властям", – говорит Фаусто Каналес.

Тело отца Фаусто было переправлено в "Долину павших" без разрешения семьи, как и большинство республиканцев. Но подобная участь настигла и останков победителей, они оказались в мавзолее Франко. А это около 34 тысяч тел, треть из которых не опознаны. Дед Росы Гиль воевал на стороне Франко и она до сих пор не может его захоронить.

"Как гражданин, я хотела бы подать заявление в местную администрацию с запросом на эксгумацию тела моего деда, больше ничего. Но это не наш случай, нам пришлось обращаться в суд", – говорит Роса.

В 2000-х в Испании начался процесс эксгумации массовых захоронений по всей стране. С тех пор были найдены останки около 8,5 тысяч человек. Некоторые были обнаружены в "Долине павших". Примерно двадцати семьям, среди которых Роса и Фаусто, разрешили забрать останки их близких для перезахоронения. Еще одной из нерешенных задач до сих пор остается значение мавзолея Франко.

"Мне кажется, нам нужно рассказать посетителям "Долины павших", как строился этот комплекс, используя новые технологии, сделать виртуальный визит по нему. В некотором роде, если мы хотим провести параллель, мы бы хотели, чтобы тоталитарная память этого места окаменела, а демократическая - осталась хотя бы виртуально", – говорит антрополог Франсиско Ферредес.

На могиле Франциско Франко – всегда свежие цветы. По обе стороны от него лежат жертвы гражданской войны, чьи останки были перевезены сюда без разрешения их близких. Когда эксгумация тела диктатора произойдет, останется только один вопрос - что делать с "Долиной павших".