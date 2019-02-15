Путин повредил палец во время спарринга с олимпийскими чемпионами

Владимир Путин получил легкую травму во время спарринга с олимпийскими чемпионами. Российский президент посетил спортивный центр "Юг-спорт" и встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе.

Приняв участие в тренировке дзюдоистов, он повредил палец правой руки. Палец перевязали, и Путин вернулся на татами.

"Чем более высококлассный спортсмен, тем более стоящий (партнер – прим.), - сказал он журналистам после занятия. - Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом – с ним безопасно".

Путин также заявил, что дзюдо помогает ему смотреть на мир без розовых очков: "У человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому. Это, так можно сказать, почти что розовые очки снимаются, все начинает получаться, такое комплексное воздействие", - процитировало его слова агентство "Риа-Новости".

Ранее Путин провел переговоры с президентами Ирана и Турции.