Тело Франсиско Франко эксгумируют

Испанское правительство одобрило эксгумацию тела Франсиско Франко из могилы в "Долине павших" к северу от Мадрида.

Семье бывшего руководителя Испании дали 15-дневный срок на выбор места для перезахоронения его останков.

Заведомо отклонив просьбу захоронить его в крипте мадридского собора Альмудена из соображений "общественной безопасности".

Эксгумация тела бывшего диктатора откладывалась многократно из-за оспаривания решения его семьей.

По словам министра юстиции Испании Долорес Дельгадо, останки диктатора не могут покоиться в "Долине павших", поскольку в комплексе "не может быть похоронен тот, кто не является жертвой гражданской войны".

Монументальный комплекс Долина павших, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936–1939 годах.