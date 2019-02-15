Посол Франции возвращается в Рим

Посол Франции в Италии, отозванный неделю назад для консультаций, в пятницу вернулся в Рим. Об этом сообщила французский министр по европейским делам Натали Луазо. Ранее Париж решил отозвать своего посла, объяснив это тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских официальных лиц, которые в открытую поддерживают движение "желтых жилетов".

Манлио ди Стефано, госсекретарь по иностранным делам Италии: "Мы пытались наладить сотрудничество с позитивной, а не радикальной частью "желтых жилетов", и Эманнуэля Макрона это расстроило. А еще тот факт, что мы говорим о реальных вещах - об Африке и французском неоколониализме. Это возмутило его. Я думаю, что если вы хотите спасти Европу - я слышал раньше, вы говорили о популистских партиях и национализме и так далее... так вот, я думаю, если вы хотите защитить Европу, вам нужно говорить без лицемерия о реальном: о причинах проблем, с которыми мы сталкиваемся, таких как миграция, и следовательно о неоколониализме. Например, у Франции - 14 бывших колоний, и это факт".

Отзыв французского посла из Италии стал беспрецедентным случаем со времен Второй мировой войны. Поводом для такого шага послужила встреча вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты". Кроме того он обвинил Париж в создании бедности в Африке и провоцировании массовой миграции в Европу. Со своей стороны, вице-премьер Маттео Сальвини поддержал Ди Майо и назвал Макрона "ужасным президентом", неспособным воплотить в жизнь свои предвыборные обещания.

Париж не исключает "риск рецидива" в отношениях с Римом, что в результате может повлиять на принятие решения о начале строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Лионом и Турином.