Теракт в Индии: свыше 40 погибших

Свыше 40 человек - это военнослужащие-резервисты полицейских сил были убиты в штате Джамму и Кашмир, находящемся на севере Индии.

В четверг террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной. Уже известно, что теракт был организован группировкой "Джаиш-е-Мухаммад".

По словам Зульфикара Хассана, командующего полицейскими силами, "колонна двигалась по направлению к столице штата, в этот момент и было совершено нападение. Мы понесли большие потери в живой силе и технике".

"Джаиш-е-Мухаммад" выступает за присоединение Джамму и Кашмира к Пакистану.

Боевики проникают со стороны контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вооруженные вылазки на индийскую территорию. Власти Индии сообщили, что подобное деяние не останется безнаказанным.

Это не первое нападение боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", еще 18 лет назад они открыли стрельбу в индийском парламенте, тогда погибли погибли 12 человек и около 30 получили ранения.