Греция: время восстанавливать мосты

Депутаты Европарламента намерены помочь греческим властям в восстановлении знаменитого моста 16-го века Коракоу через реку Ахелоос. В пятницу в Афинах прошло выездное заседание специальной рабочей комиссии, организованное Группой прогрессивного альянса социалистов и демократов. Чрезвычайно сложный проект, который оценивается примерно в 13 с половиной миллионов евро, потребует сотрудничества ряда министерств, местных органов власти и технических экспертов.

Программный контракт на восстановление моста представили министр инфраструктуры и транспорта Христос Спирцис и министр культуры Мирсини Зорба.

"Это восстановление базируется на логике, противоположной тому, что происходит сейчас в Европе. И мы не должны пренебрегать логикой крайне правых, нам следует с ней бороться, чтобы такое не повторилось", - сказал Христос Спирцис.

Мост Коракоу неразрывно связан с историей долины Ахелоос и окружающих деревень и городов. Построенный местными мастерами в период между 1515 и 1540 годами, он был самым длинным каменным одноарочным мостом на Балканах. Сооружение было взорвано во время гражданской войны в Греции в 1949 году.