Спор Франции и Италии. Интервью с Варуфакисом. Венгерские дети

Программу "О положении Союза" ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Это была спокойная неделя, если не считать дипломатического скандала между Францией и Италией. "Скандал" - это, вероятно, не совсем правильное слово. Скорее это был бой или столкновение, которого не видели с 1940-го года. И все мы знаем, чем это закончилось.

Было сложно услышать голос разума. Даже в Европейском парламенте.

Взгляните сами:

Поддержка, оказанная итальянским заместителем премьер-министра Луиджи де Майо популярному движению "желтые жилеты" привела французское правительство к реакции, невиданной со времен Второй мировой войны. Париж отозвал своего посла в Риме. Обвинения продолжаются, а Евродепутаты из обеих стран говорят, что они — одна семья, но по-разному смотрят на кризис.

Натали Грисбек, евродепутат из Франции

"Италия и Франция похожи на двух кузин, двух сестер. Есть соперничество между партией "Лига" и "Движением "5 звезд". Так что на карту поставлено несколько вопросов, но я думаю, что моя страна достаточно ответила на провокации "

Итальянская сторона говорит, что равных нужно уважать.

Игнацио Коррао, евродепутат из Италии, представитель "Движения "5 звезд"

"Я бы назвал это ссорой между друзьями; между двоюродными братьями. Мы не можем согласиться с высокомерным отношением французского правительства к государству-партнеру как к стране, которую можно обижать"

Во вторник в своем выступлении в Европейском парламенте Премьер-министр Италии заявил, что напряженность можно быстро устранить.

Игнацио Коррао, евродепутат из Италии, представитель "Движения "5 звезд"

"Италия - это часть европейского проекта, и мы хотим стать главными героями лучшей Европы, когда закончится система жесткой экономии. Европы, которая думает о европейских гражданах"

Натали Грисбек, евродепутат из Франции

"Дипломатия - это инструмент, позволяющий говорить и уважать друг друга, а также инструмент для совместного создания проектов, особенно тех, что будут служить гражданам".

Скорее всего, споры между Парижем и Римом будут продолжаться, по крайней мере, до европейских выборов в мае.

В конце концов, это сезон предвыборных кампаний, и политики должны радовать свои национальные аудитории.

Кого не волнует национальная аудитория, так это бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. Он продвигает свое леводемократическое движение в Германии. Евроньюс встретился и поговорил с политиком.

Эфи Кутсокоста, корреспондент

Почему Германия? Можно предположить, что вы сделали это для провокации или чтобы подстраховаться и обеспечить свой вход в парламент через низким порогом?

Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции

Моя позиция всегда была, и поэтому я занялся политикой, что европейский кризис и его худший аспект в том, что убытки из финансового сектора перекладываются на плечи самых слабых налогоплательщиков и избирателей. Это охотно разворачивает народ Греции против народа Германии, народ Италии против народа Франции. И если мы придем к этому, то понесем ответственность за ужасные события в Европе, и мы должны это остановить. Вот почему наше движение было представлено в Берлине в феврале 2016 года. Мы хотели символически показать, что мы все вместе, и если мы хотим изменить Европу, это должно начаться в таких странах, как Германия. Если вы хотите реформировать Римскую империю, вы начинаете в Риме, а не в какой-нибудь греческой деревне.

Эфи Кутсокоста, корреспондент

Американский экономист Фрэнсис Фукуяма недавно предупредил, что те, кто жалуются на власть Берлина, могут вскоре обнаружить еще худшее: слабую Германию. Учитывая рост всех этих националистических движений в Европе, будут ли скучать Меркель?

Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции

Лично я буду скучать по госпоже Меркель, но она была невнимательна, совершила большое упущение, не использовала свой опыт и навыки. Она очень умелый политик и ее политический капитал, который был огромен в 2012, 2013 годах, мог объединить Европу, вернуть нас на путь устойчивого развития. Тем не менее, я не сомневаюсь, что любое правительство после Меркель, будет только хуже.

Эфи Кутсокоста, корреспондент

Рассматривая ваши предложения, не слишком ли романтично говорить о Новом курсе в Европе? Как могут некоторые государства-члены с высоким долгом, продвинуться в государственных расходах? Что вы на самом деле просите, так это чтобы самые богатые государства-члены отдавали деньги за бедных, чтобы ваш Новый курс работал?

Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции

Мы хотим, чтобы было с точностью до наоборот. В рамках нашего Нового курса мы предлагаем создать фонд против дефляции и изменения климата. Вся философия, если хотите, - это использовать существующие институты, которые у нас есть и которыми и мы дорожим. Такие как Европейский инвестиционный банк и Европейский центральный банк, в течение следующих пяти и шести лет, чтобы стабилизировать Европу и изменить Европу в глазах тех, кого привлекают лозунги популизма. Повернуть ее от источника проблем и режима экономии к решению без дополнительных налогов.

Эфи Кутсокоста, корреспондент

Кто-нибудь из европейских лидеров вас поддерживает?

Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции

Я помню, когда я был управляющим в Европейском инвестиционном банке и выдвигал эту идею перед Советом управляющих, не было ни одного человека, кто бы высказался против. Но видите ли, проблема с Европейским инвестиционным банком в том, что ему нужен зеленый свет от Европейского совета. И, к сожалению, тот никогда не вел серьезного разговора, как системно решать системный кризис в Европе. Они как пожарные. Они позволяют кризису греческого долга, ирландских банков, Италии, Испании усилиться, и вот отсюда все эти ночные встречи и встречи по 20 часов, чтобы бороться с конкретным проявлением, симптом кризиса. Это главная проблема.

Эфи Кутсокоста, корреспондент

Мы сейчас в Оксфорде, и я должна спросить вас о еще одном европейском кризисе, "брексите". Президент Европейского совета несколько дней назад сказал, что для тех, кто проводил кампанию за "брексит" без плана, уготовано особое место в аду.

Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции

Я согласен с господином Туском. В аду есть особое место для тех, кто защищал "брексит", основываясь на ложных обещаниях, но разве в аду нет такого же места и для тех, кто настаивает на режиме экономии и социализме для банкиров Евросоюза?

На прошлой неделе в Венгрии премьер-министр Орбан в рамках усилий по увеличению рождаемости предложил выдавать премию за рождение детей. Это ответ Орбана на миграцию и демографический спад. Но он хочет венгерских детей, а не детей беженцев.

Предлагаются пятизначные субсидируемые ссуды за первого ребенка и освобождение от подоходного налога после рождения четвертого. Мы спросили женщин в Брюсселе, что они об этом думают.

"Да, он хочет давать деньги женщинам, которые будут иметь больше детей. Вот что я слышала"

"И что вы думаете об этой инициативе? По-вашему, это сработает?"

"Нет. Потому что я думаю, это не вопрос денег, хотите вы иметь детей или нет. Конечно, вам нужны деньги, чтобы их вырастить, но это не то, как вы принимаете решение"

"А вы что думаете?"

"Я согласна. Думаю, что это даже возмутительно, мотивировать женщину иметь детей, платя ей за это"

"Я думаю, что это может помочь получить вычеты из налогов"

"Это происходит во многих других странах, есть налоговые льготы для людей, имеющих больше детей. Кажется, довольно много денег, если я не ошибаюсь. Но я думаю, что это часть более широкой картины. Мне кажется, что с другими факторами сложнее справиться в каждой отдельной ситуации"

И давайте взглянем на то, что будет происходить на следующей неделе.

В понедельник министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Брюсселе.

В среду Дональд Трамп принимает Себастьяна Курца в Белом доме. Это первая встреча канцлера Австрии и президента США в Вашингтоне с 2005 года.

А в воскресенье в Каире начинается двухдневный саммит между Европейским союзом и Лигой арабских государств.

Вот и все на сегодня. Я Штефан Гробе, и вы можете подписаться на меня в Твиттере.

Спасибо за просмотр, хорошей недели!