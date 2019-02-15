Теплый январь

В январе средняя температура на планете была выше чуть выше обычной. Полярный вихрь принес холода на территорию Америки, где год, казалось, начался с более высоких температур. Теплее обычного было в эти недели в Монголии, Сибири и на Ближнем Востоке

Австралия тем временем зафиксировала рекордный подъем температуры - до плюс 50 градусов Цельсия. А в австрийских Альпах после необычно интенсивных снегопадов начался сход лавин.

В некоторых районах США и восточной Канады были зафиксированы самые значительные за последние десятилетия холода: десятки людей погибли от переохлаждения, когда температурный столбик опустился ниже отметки в минус 30.

В Европе первый месяц 2019 года остался в среднестатистических рамках. Всего же нынешний январь стал четвертым самым теплым январем после рекордов 2016, 2017 и 2018 годов.