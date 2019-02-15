ЕС призывает Лондон "поторопиться"

Разочарование и тревога. Именно такие чувства у европейских политиков вызвала новость об очередном поражении британского премьер-министра Терезы Мэй в национальном парламенте. Накануне подавляющее большинство депутатов Палаты общин высказались против нового технического по своему характеру документа, предложенного правительством, и в целом - против плана Мэй по выводу страны из ЕС.
Очередное неудачное для Терезы Мэй голосование усилило опасения, что Великобритания может покинуть Евросоюз без сделки. При этом ясности в таких важных вопросах, как, например, введение таможенных тарифов, до сих пор нет.
Хотя голосование парламентариев и не обязывает британское правительство изменить свои планы по "брекситу", оно значительно ослабляет позиции Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем. При этом, до выхода страны из ЕС осталось всего несколько недель.