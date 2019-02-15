ЕС призывает Лондон "поторопиться"

Разочарование и тревога. Именно такие чувства у европейских политиков вызвала новость об очередном поражении британского премьер-министра Терезы Мэй в национальном парламенте. Накануне подавляющее большинство депутатов Палаты общин высказались против нового технического по своему характеру документа, предложенного правительством, и в целом - против плана Мэй по выводу страны из ЕС.

"Многие британские политики по-прежнему не хотят смотреть правде в глаза. Или же они делают вид, что не понимают реального положения дел. Вполне отдавая себе отчет в стоящих перед нами трудностях, они делают вид, что проблем не существует, а во всем виноваты проклятые европейцы, которые не хотят идти им на встречу. А ведь на самом деле это они настаивают на том, чтобы у них была собственные торговая политика, правила - пусть так, но они же и выдвигают свои требования относительно границы между Северной Ирландией и Ирландией, а также доступа к единому рынку", - отмечает сопредседатель фракции "зеленых" в ЕП Филипп Ламберт.

Очередное неудачное для Терезы Мэй голосование усилило опасения, что Великобритания может покинуть Евросоюз без сделки. При этом ясности в таких важных вопросах, как, например, введение таможенных тарифов, до сих пор нет.

"Пришло время, чтобы наши британские друзья, наконец, решили, каким будет их выход из ЕС - мягким или жестким. Решение за ними. Затянувшаяся неопределенность, которая лишь усилилась после вчерашнего голосования в Палате Общин, ставит в очень трудное положение бизнес. Мы призываем Лондон поторопиться - ради наших компаний и граждан да и самих британцев, которые живут и работают во Франции", - заявила министр Натали Луазо.

Хотя голосование парламентариев и не обязывает британское правительство изменить свои планы по "брекситу", оно значительно ослабляет позиции Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем. При этом, до выхода страны из ЕС осталось всего несколько недель.