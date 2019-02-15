Чистые игрушки

В программе "Планета бизнеса" на этой неделе мы приглашаем в Грузию, где увидим, как небольшое производство игрушек реализует социально значимый проект при финансовой поддержке ЕС.

Помощь грузинским предпринимателям оказывается по линии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), который сотрудничает с представленным в республике банком Credo bank.

Нана Тугуши, менеджер по связям с инвесторами, Сredo Bank: "Механизмы Европейского инвестиционного банка разработаны для микро- и малых предприятий. Кредитная линия позволяет нам предоставлять доступное средне- и долгосрочное финансирование малообеспеченным бизнесменам".

Одна из компаний, получивших помощи по линии ЕИБ, расположена в Тбилиси и насчитывает 7 человек. Небольшой коллектив фирмы Dadari производит уникальные игрушки ручной работы. Фигурки расписывают экологически безопасной краской; продукция полностью соответствует стандартам ЕС. Почти половина сотрудников предприятия - люди с ограниченными возможностями.

Недавно фирма получила 25 тысяч грузинских лари (чуть более 8 тысяч евро) при помощи банка Credo Bank. Микрофинансирование стало возможным благодаря кредитной программа ЕС.

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Арчил Гобежишвили, генеральный директор Dadari: "Наше предприятие нуждалось в средствах для расширения производства. Мы пустили деньги на ремонт помещений, аренду дополнительных площадей и приобретение материалов, из которых изготавливаем игрушки".

В Грузии люди с ограниченными возможностями, задержкой развития в большинстве случаев работы не находят. Dadari стал настоящим оазисом для этой уязвимой группы населения.

Продукция фирмыi востребована в Германии, где ее продают через интернет. Компания надеется расширить европейский рынок сбыта со следующего года, когда Грузия полностью перейдет на стандарты производства ЕС.

Арчил Гобежишвили, генеральный директор Dadari: "Наш план - расширить производство, наладить новые контакты с европейскими компаниями, предложить сотрудничество успешному бизнесу. Все это даст нам возможность трудоустроить больше людей, укрепить социальный стержень фирмы".

Сколько микропредприятий, подобно Dadari, получили кредиты благодаря программе Европейского инвестиционного банка?

Нана Тугуши, менеджер по связям с инвесторами, Сredo Bank: "С момента запуска программы в 2018 году мы поддержали до 5 тысяч компаний. Половина этих фирм находятся под руководством женщин; 70% наших подопечных - фермеры".

А как начинающий предприниматель может получить доступ к микрофинансированию?

Нана Тугуши, менеджер по связям с инвесторами, Сredo Bank: "Заинтересованные лица могут посетить наши сервисные центры (они расположены по всей стране) или выйти в интернет. Важно помнить, что мы предоставляем консультационные услуги для начинающих и сельских предпринимателей".