Противоречивый Санчес

Более 8 месяцев прошло с момента, когда Педро Санчес пришел к власти в Испании после предложенного им голосования по поводу отставки премьер-министра Мариано Рахоя в Конгрессе. Теперь тот же парламент проголосовал против его проекта государственного бюджета на 2019 год.

При поддержке множества партий социалистический лидер сформировал молодое правительство с большинством женщин, что стало беспрецедентным явлением в демократической истории Испании. Но, несмотря на то, что это правительство было встречено бурными аплодисментами, имидж исполнительной власти вскоре ухудшился из-за скандалов, связанных с несколькими министрами.

Новый испанский премьер выступил за европейский договор по вопросам мигрантов на Миграционном саммите Евросоюза. Ангела Меркель была приятно удивлена. Педро Санчес стал ее союзником в укреплении антиксенофобской оси и европейской солидарности при распределении беженцев. Три недели спустя Испания открыла свои порты для "Аквариуса". На борту этого судна находились более шестисот мигрантов, которых никто другой не хотел принимать.

Санчеса поначалу поддерживали и каталонские партии, особенно после ряда его инициатив, направленных на то, чтобы улучшить ситуацию в секторах, которые на протяжении десятилетия страдали от мер жесткой бюджетной экономии.

В соответствии с указом главы правительства, минимальная заработная плата была увеличена на 22% до 900 евро в месяц, а минимальные пенсии - на 3%. Налоговые послабления в рамках еще одной социальной программы кабинета коснулись более 12 миллионов человек, хотя многие считают их недостаточными.

Санчес также пытался придать новый толчок Закону об исторической памяти. Он отдал распоряжение об эксгумации тела Франко из Долины Падших и его перезахоронении. Премьер хотел запретить ассоциации и отозвать медали, связанные с режимом бывшего диктатора.

Стремился испанский премьер и к укреплению отношений с Латинской Америкой, но он, не колеблясь, жестко раскритиковал правительство Николаса Мадуро в Венесуэле и одним из первых среди европейских лидеров заявил о признании Хуана Гуайдо временным президентом этой страны.

Не менее противоречиво в глазах многих выглядело и начало процесса над лидерами каталонских сепаратистов. Ведь всего за несколько дней до этого Санчес выступил в защиту испанского правосудия и демократии в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.