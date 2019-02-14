Ралли Швеция: Нёвилль - первый на шейкдауне

С традиционного шейкдауна в четверг стартовал второй этап Чемпионата мира по авторалли в Швеции. Гонщикам предстояло преодолеть семикилометровый тестовый участок заснеженной трассы со стартом и финишем в Карлстаде.

Быстрее всех оказался Тьерри Нёвилль из команды Hyundai. Бельгиец преодолел дистанцию за четыре минуты и пять секунд.

На 2,2 секунды отстал от него пилот Toyota эстонец Отт Тянак.

Третье время показал шестикратный победитель мирового первенства, француз Себастьян Ожье из Citroen.

Двукратный чемпион Маркус Гронхольм, завершивший карьеру девять лет назад, вернулся для участия в гонке. У финна - 18-й результат.

Ралли Швеция продлится до 17 февраля.