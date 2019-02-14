Магия чёрного в коллекции Марка Джейкобса

"Чёрная магия" или "магия чёрного". Неделя моды в Нью-Йорке по традиции завершилась показом коллекции Марка Джейкобса.

То появляясь, то исчезая в кромешной тьме, в эффектном платье из чёрных перьев по подиуму продефилировала Кристи Тарлингтон. Поистине историческое событие для мира моды, ведь супермодель, которой недавно исполнилось 50, не принимала участия в показах с начала 90-х годов.

Помимо строгих цветов в палитре дизайнера оказались и ярко-жёлтый, синий, розовый, пурпурно-зелёный. Здесь и цветочные принты, узоры, воланы, банты... Ну а воздушные рукава платьев, объёмные формы пальто стали лейтмотивом коллекции осень-зима 2019 Марка Джейкобса.