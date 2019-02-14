Вспышка гриппа: карантин в Греции

В Греции за последнюю неделю эпидемия гриппа унесла жизни 17 человек. Таким образом, число жертв вирусной инфекции с октября прошлого года возросло до 56.

Такие данные привёл в четверг Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (Keelpno).

Самый распространённый штамм - свиной грипп H1N1- не щадит ни детей, ни взрослых. В числе 219 госпитализированных с симптомами этого заболевания - пациенты самых разных возрастов.

Лишь 13% из них были привиты. Врачи утверждают: самая лучшая мера предосторожности - вакцина.

Вспышки гриппа А фиксируются по всей Европе. Во Франции не хватает больничных коек для инфицированных, счёт которым идёт на тысячи. В стране этой зимой от осложнений, вызванных гриппом, скончались около 1800 человек.