Тайна гибели тонкоклювых кайр

Проникнуть в тайну мертвых птиц пытаются ученые Утрехтского и Вагенингенского университетов. В последние недели тысячи погибших, или больных и умирающих тонкоклювых кайр были найдены на Ваттовых островах и вдоль материкового побережья Нидерландов.

Мария Кик, ученый: "Я полагаю, что они умерли из-за голода. А вот причину острой нехватки пищи мы определить пока не можем. Вот зачем мы проводим все эти исследования. Нам необходимо понять, почему у всех птиц пустой желудок, уменьшенная печень, нет жира, атрофированы мышцы. Мы должны знать, что произошло".

Время от времени, особенно после длительных холодов, птиц выбрасывает на берег. Но не в таком количестве.

Леопольд Мардик, ученый: "Возможно, какое-либо грузовое судно потеряло токсичный груз. Но мы этого точно не знаем. Надо посмотреть, что находится в птичьих желудках. Что они такое могли проглотить, что их желудки перестали работать". Еще одна версия, которую прорабатывают ученые - внезапно обрушившаяся на кайр болезнь "Мы взяли пробы на вирусы и бактерии. Работаем над этим".

Впервые высокая смертность кайр была отмечена в январе на Ваттовых островах. Но позднее феномен распространился на материк.

Мария Кик, ученый: "Такое количество мертвых птиц за пару недель вызывает беспокойство. С другой стороны, здесь порядка одного миллиона трехсот тысяч кайр. Если умирают пять процентов, получается уже очень много погибших птиц".

Подающих признаки жизни пернатых доставляют в центры реабилитации. Но спасти удается немногих. Примечательно, что в соседних странах ничего подобного пока замечено не было. Проблема специфична для Нидерландов.

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