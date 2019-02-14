Школьники в Брюсселе продолжают митинговать

Шестую неделю подряд тысячи бельгийских подростков пропускают занятия и выходят на улицы.

"Мы видим, что есть реальная проблема с климатом и не хватает действий. Поэтому люди сами начинают действовать, создавать огромное движение, чтобы сказать политикам, что молодежь встает и что-то делает. Мы не унаследуем планету, которую вы разрушали годами"

Митингующие намерены продолжать выходить каждую неделю, по крайней мере, до национальных выборов и выборов в Европарламент.

"Мы настаиваем на том, что нужно выходить каждый четверг, чтобы передать наше послание политикам. Кажется, они слышат нас, но не понимают, о чем мы просим. Поэтому мы хотим, чтобы они поняли и начали действовать, потому что это действительно срочное дело"

"Становится слишком тепло. Это плохо для растений и животных. И льды растают"

На следующей неделе марш в Брюсселе обещает возглавить Грета Тунберг, шведская активистка, которая своим одиночным пикетом и вдохновила движение.