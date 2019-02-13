Испании грозят досрочные выборы

В испанском парламенте пройдет голосование по бюджету страны на 2019 год, которое может привести к досрочным выборам.

Кабинет премьера Педро Санчеса, будучи правительством меньшинства, зависит от поддержки других политических сил. Каталонские партии дали понять, что поддержат проект бюджета только в том случае, если власти пообещают им диалог по вопросу о праве на самоопределение. Но это запрещено конституцией Испании.

В парламенте 350 мест из которых правительство Санчеса контролирует 84. Поддержать бюджет готовы в левой партии "Подемос", а также в Баскской национальной партии. Но без каталонцев шансов на прохождение финансового документа нет.

Ранее ряд источников сообщили, что правительство социалистов планирует объявить досрочные выборы в случае, если бюджет не будет одобрен.