Испания: "процесс над сепаратистами не политический"

Испанский прокурор Хавьер Сарагоса заявил, что стартовавший в Верховном суде в Мадриде процесс по делу лидеров каталонских сепаратистов, направлен на защиту демократии и конституционного порядка. Так обвинитель ответил на представленные в суде аргументы адвокатов, назвавших процесс в отношении подзащитных политическим, и нарушающим права человека.

Хавьер Сарагоса, прокурор:

"Цель адвокатов, защищающих сепаратистов, тех, кто нарушил Конституцию, представить последних в качестве жертв политических преследований. И, как это ни парадоксально звучит, посадить на скамью подсудимых государство, которое посредством своих институтов пыталось восстановить общественный порядок после агрессивных действий, с помощью единственно приемлемого в демократическом обществе инструмента - закона".

Аргументация еще одного обвинителя Фиделя Кадены основывалась на концепции территориальной целостности и единства:

"Несколько человек не могут решать, что кому принадлежит. С точки зрения территориального единства государства, Сеговия не принадлежит жителям этой провинции, а Сарагоса сарагосцам. Также и Каталония не принадлежит только каталонским сепаратистам. Она принадлежит всем".

На скамье подсудимых - 12 человек, бывших членов правительства и парламента автономии. Прокуратура обвиняет их в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств. Обвиняемым грозит от семи до 25 лет тюрьмы.

Судебное решение ожидается не раньше лета. Вполне вероятно, что обвинительный приговор адвокаты обжалуют в Европейском суде по правам человека.

Референдум о независимости Каталонии, который Мадрид счел незаконным, состоялся 1-го октября 2017 года. 27-го октября каталонский парламент принял декларацию о независимости, после чего против руководителей автономии и были заведены уголовные дела. Ряд политиков, включая экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, бежали из страны.